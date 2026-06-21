Shot: В центре подготовки ВСУ румынский наемник ударил камнем по голове бразильца

Конфликт между иностранными наемниками разгорелся в одном из центров подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Румынский военный покалечил бразильца во время общей тренировки, сообщает Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что гражданин Бразилии Ариссон Беневидес с позывным Попугай нахамил женщине-инструктору. За нее заступился ее супруг — наемник из Румынии — и ударил Беневидеса по голове камнем. Тот потерял сознание и попал в больницу. Отмечается, что он частично потерял память.

Случившееся спровоцировало крупный конфликт между наемниками из Бразилии и Европы, разборки сорвали подготовку ВСУ, пишет Shot.

Ранее стало известно, что на Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Уточняется, что ВСУ официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.