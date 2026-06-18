На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.
В мае стало известно, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Информацию подтверждали украинские волонтеры.
До этого взятый в плен российскими военными группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о процессе вербовки жителей столицы страны Боготы. По словам мужчины, вербовщик обещал ему только в тылу, в безопасности, без участия в боевых действиях, однако его отправили на линию фронта.