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07:32, 18 июня 2026Бывший СССР

Больше 500 колумбийских наемников ВСУ пропали без вести

BZ: 502 колумбийских наемника ВСУ пропали без вести на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На Украине пропали без вести 502 колумбийских наемника. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально объявили пропавшими без вести 446 из них. Еще о 56 случаях сообщили родственники колумбийцев, которые потеряли связь с родными.

В мае стало известно, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Информацию подтверждали украинские волонтеры.

До этого взятый в плен российскими военными группировки войск «Север» колумбийский наемник ВСУ Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о процессе вербовки жителей столицы страны Боготы. По словам мужчины, вербовщик обещал ему только в тылу, в безопасности, без участия в боевых действиях, однако его отправили на линию фронта.

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