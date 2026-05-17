В Колумбии вербовщики ВСУ заманивали людей в отель и отправляли на Украину

Взятый в плен российскими военными группировки войск «Север» колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о процессе вербовки жителей Боготы. Об этом пишет ТАСС.

По словам мужчины, с вербовщиком он познакомился во время подработки в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах ВСУ в качестве повара. Работу он обещал только в тылу, в безопасности, без участия в боевых действиях.

«Он сказал мне, что его зовут Смит, и спросил, согласен я или нет. Я спросил, что мне предстоит делать. Он уточнил, есть ли у меня паспорт. Я ответил, что нет. Он сказал: "Не переживай, мы дадим тебе паспорт и билеты, у нас все есть". Я согласился. Он сказал: "Приходи в пятницу в отель на углу <...> после обеда, спроси Смита», — рассказал колумбиец.

Речь шла об отеле Kensy. Спустя неделю после разговора с вербовщиком, колумбиец собрал вещи, попрощался с родными и пришел в отель, откуда уже был отправлен на Украину.

Колумбиец уверен, что операция по вербовке была успешной, потому что украинский агент понял, что он нуждается в деньгах и пообещал ему легкий заработок.

Ранее стало известно о том, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без какого-либо обеспечения.