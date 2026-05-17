Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:00, 17 мая 2026Бывший СССР

Колумбийский наемник рассказал о вербовке в ВСУ

В Колумбии вербовщики ВСУ заманивали людей в отель и отправляли на Украину
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Взятый в плен российскими военными группировки войск «Север» колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уильям Андрес Гальего Ороско рассказал о процессе вербовки жителей Боготы. Об этом пишет ТАСС.

По словам мужчины, с вербовщиком он познакомился во время подработки в ресторане, и тот ему предложил хорошо оплачиваемую работу в рядах ВСУ в качестве повара. Работу он обещал только в тылу, в безопасности, без участия в боевых действиях.

«Он сказал мне, что его зовут Смит, и спросил, согласен я или нет. Я спросил, что мне предстоит делать. Он уточнил, есть ли у меня паспорт. Я ответил, что нет. Он сказал: "Не переживай, мы дадим тебе паспорт и билеты, у нас все есть". Я согласился. Он сказал: "Приходи в пятницу в отель на углу <...> после обеда, спроси Смита», — рассказал колумбиец.

Речь шла об отеле Kensy. Спустя неделю после разговора с вербовщиком, колумбиец собрал вещи, попрощался с родными и пришел в отель, откуда уже был отправлен на Украину.

Колумбиец уверен, что операция по вербовке была успешной, потому что украинский агент понял, что он нуждается в деньгах и пообещал ему легкий заработок.

Ранее стало известно о том, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без какого-либо обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    ВС России предотвратили прорыв ДРГ ВСУ в ДНР

    Россиянам раскрыли неочевидные основания для увеличения пенсии

    Колумбийский наемник рассказал о вербовке в ВСУ

    Еще один пассажир лайнера MV Hondius заразился хантавирусом

    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА возле предприятия

    На Украине назвали главное препятствие для мира

    Названа главная опасность ранних арбузов

    Болгария оказалась обязана победой на «Евровидении-2026» российскому артисту

    В США раскрыли новые факты об украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok