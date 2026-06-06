РИА Новости: Для поляков «русские вареники» с жареным луком оказались вне политики

В Польше провалились попытки переименовать «русские вареники» в «украинские». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей гастрономического бизнеса в Варшаве.

Оказалось, что одно из национальных блюд Польши Pierogi («вареники») готовится с начинкой из картофеля и грибов, а также творога и ягод. В то же время Pierogi ruskie («русские вареники») подаются с творожно-картофельной начинкой. При этом их обязательно посыпают жареным луком или добавляют как ингредиент в само блюдо.

Владелец одного из варшавских ресторанов, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что польские производители дешевых полуфабрикатов выпускают свои продукты с названием «украинские вареники», не меняя состав и дизайн упаковки. «Но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно "русские". Для большинства поляков "русские вареники" — это не про политику, а про домашнюю еду, вкус, традицию», — отметил он.

Владелец магазина в центре Варшавы, который специализируется на полуфабрикатах и готовой домашней кухне, подтвердил высказывание коллеги. По его словам, люди привыкли к «русским вареникам». «Были разговоры, дискуссии, кто-то предлагал переименовать блюдо, но дальше обсуждений дело не пошло», — заключил собеседник агентства.

Ранее депутат Сейма Польши Казимеж Смолиньский обратился к украинцам со словами «не приезжайте».