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17:29, 23 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали нетипичные признаки инфаркта

Кардиолог Анастасия Поскакалова назвала тошноту нетипичным признаком инфаркта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Drazen Zigic / Magnific

Инфаркт далеко не всегда проявляется явными симптомами, заявила кардиолог Анастасия Поскакалова. Нетипичные признаки сердечного приступа она назвала россиянам в разговоре с изданием RT.

По словам Поскакаловой, нетипичное течение инфаркта чаще всего можно наблюдать у пожилых людей и у тех, кому диагностировали сахарный диабет. Врач объяснила, что такие люди во время сердечного приступа могут ощущать не классическую давящую или жгучую боль за грудиной, которая может распространиться также на левую руку, шею, челюсть или область под лопаткой, а дискомфорт в другой части грудной клетки, животе или спине.

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Другими нетипичными симптомами инфаркта врач назвала внезапное появление одышки, выраженную слабость, тошноту, рвоту, холодный липкий пот и ощущение перебоев в работе сердца. Доктор добавила, что в некоторых случаях инфаркт и вовсе может протекать бессимптомно.

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