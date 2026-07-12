Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 12 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог опроверг миф о пользе бокала красного вина

Кардиолог Зафираки: Алкоголь способен спровоцировать первые эпизоды аритмии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pecky_photograph / Shutterstock / Fotodom

Долгое время существовало мнение, что умеренное употребление алкоголя, особенно красного вина, может быть полезно для сердечно-сосудистой системы, напомнил врач-кардиолог Виталий Зафираки. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, современные исследования все чаще опровергают этот миф.

По словам Зафираки, даже умеренное, но регулярное употребление алкоголя способно негативно влиять на сердце, провоцировать аритмию, повышать риск сердечно-сосудистых осложнений, включая инсульт, а также снижать эффективность лечения, ранее назначенного кардиологом.

«Алкоголь считается одним из факторов, способных провоцировать как первые эпизоды аритмии, так и прогрессирование уже диагностированного заболевания, и эффект является дозозависимым», — уточнил доктор.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Кардиолог отметил, что некоторые люди воспринимают аритмию как неопасный диагноз и откладывают лечение. Однако в действительности это состояние увеличивает риск смертельно опасных патологий. Зафираки порекомендовал при появлении перебоев в работе сердца, приступов учащенного сердцебиения, головокружения, слабости или одышки обращаться к кардиологу. По его словам, ранняя диагностика и своевременное лечение существенно снижают риск инсульта и других осложнений.

Ранее кардиолог Мария Чайковская предупредила, что одиночество повышает риск нарушений сердечного ритма и заболеваний сердца вдвое. Если у человека при этом есть тревожные расстройства, риск оказывается еще выше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
    Президент ФИФА рассказал о частоте общения с Трампом
    Кардиолог опроверг миф о пользе бокала красного вина
    В нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды
    Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти
    В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма
    Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США
    Раскрыта причина поступка откусившей мужу пенис россиянки
    Стало известно об истощении арсеналов Вооруженных сил США
    Названа внесенная Украиной в оплату госдолга сумма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok