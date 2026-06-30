Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:39, 30 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Одиночество оказалось опасно для сердца

Кардиолог Чайковская: Из-за одиночества организм работает в режиме хронического стресса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала, чем одиночество может быть опасно для сердца. О скрытых рисках доктор предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Кардиолог сослалась на результаты крупного исследования, в котором приняли участие 320 тысяч человек. Оно показало, что хроническое одиночество примерно в два раза увеличивало риск фибрилляции предсердий. Если у человека при этом были тревожные расстройства, риск оказывался еще выше. Кроме того, одиночество увеличивает вероятность инфаркта миокарда, смерти от ишемической болезни сердца и инсульта.

«Когда человек долго испытывает чувство эмоциональной изоляции, организм работает в режиме хронического стресса. Повышается активность симпатической нервной системы, нарушается сон, усиливается воспаление, чаще возникают колебания артериального давления. Все это создает условия, при которых сердцу сложнее сохранять стабильный ритм», — объяснила врач.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

При этом Чайковская отметила, что для здоровья сердца важно не количество контактов, а ощущение доверия другим людям и поддержки от них. По ее словам, многие сегодня регулярно общаются в соцсетях, но все равно испытывают глубокое чувство одиночества.

«Сердцу необходимы не только кислород, движение и нормальное давление. Для многих людей важно чувство сопричастности и ощущение собственной нужности. Конечно, это не заменяет медицинскую помощь, но может стать важной частью общей стратегии сохранения здоровья», — заключила кардиолог.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик предупредил о тревожных сигналах проблем с сердцем. Одним из них врач назвал дискомфорт в верхней части живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе заявили о масштабном последствии после уничтожения дронов ВСУ

    SHAMAN ответил на слухи о расставании с Мизулиной

    В Госдуме описали идею ЕС запретить въезд россиянам фразой «назло маме отморожу уши»

    Лето в Москве станет жарче

    В Кремле рассказали о распределении топлива в ручном режиме

    Бывший зампрокурора российского города попался на взятке в миллион рублей

    Инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту России назвали серьезным

    Бывший ведущий культового российского шоу раскрыл «стыренный» со съемок предмет

    Германия и Нидерланды открыли военный командный центр в Прибалтике

    Россиянам посоветовали быть аккуратнее с выбросом коробок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok