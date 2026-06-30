Одиночество оказалось опасно для сердца

Кардиолог Чайковская: Из-за одиночества организм работает в режиме хронического стресса

Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала, чем одиночество может быть опасно для сердца. О скрытых рисках доктор предупредила в беседе с «Лентой.ру».

Кардиолог сослалась на результаты крупного исследования, в котором приняли участие 320 тысяч человек. Оно показало, что хроническое одиночество примерно в два раза увеличивало риск фибрилляции предсердий. Если у человека при этом были тревожные расстройства, риск оказывался еще выше. Кроме того, одиночество увеличивает вероятность инфаркта миокарда, смерти от ишемической болезни сердца и инсульта.

«Когда человек долго испытывает чувство эмоциональной изоляции, организм работает в режиме хронического стресса. Повышается активность симпатической нервной системы, нарушается сон, усиливается воспаление, чаще возникают колебания артериального давления. Все это создает условия, при которых сердцу сложнее сохранять стабильный ритм», — объяснила врач.

При этом Чайковская отметила, что для здоровья сердца важно не количество контактов, а ощущение доверия другим людям и поддержки от них. По ее словам, многие сегодня регулярно общаются в соцсетях, но все равно испытывают глубокое чувство одиночества.

«Сердцу необходимы не только кислород, движение и нормальное давление. Для многих людей важно чувство сопричастности и ощущение собственной нужности. Конечно, это не заменяет медицинскую помощь, но может стать важной частью общей стратегии сохранения здоровья», — заключила кардиолог.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик предупредил о тревожных сигналах проблем с сердцем. Одним из них врач назвал дискомфорт в верхней части живота.