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Забота о себе
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14:35, 13 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил россиян о четырех тревожных сигналах проблем с сердцем

Терапевт Демидик: Дискомфорт в животе и храп могут указывать на проблемы с сердцем
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда проявляются острой болью в груди, заявил терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. О четырех тревожных и при этом часто игнорируемых сигналах проблем с сердцем он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что заболевания сердца могут проявляться дискомфортом в верхней части живота: тошнотой, чувством тяжести или болью, которую легко принять за гастрит или несварение. Исследования подтверждают связь между проблемами сердца и желудочно-пищеводным рефлюксом. Но ключевое отличие заключается в том, что такой дискомфорт часто усиливается именно при физической нагрузке, уточнил он.

Также, по словам Демидика, указывать на проблемы с сердцем может громкий храп, особенно сопровождающийся паузами в дыхании (апноэ). Это состояние, при котором организм регулярно испытывает кислородное голодание, что приводит к резким скачкам артериального давления и значительно повышает риск развития гипертонии, аритмии и сердечной недостаточности.

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Еще одним тревожным сигналом специалист назвал аномальную усталость. «Тревогу должна вызывать постоянная слабость, когда привычные нагрузки, такие как подъем по лестнице или прогулка до магазина, начинают казаться непосильными. Это может свидетельствовать о том, что сердце не справляется с полноценным кровоснабжением организма», — предупредил Демидик. Наконец, должны насторожить внезапные отеки и быстрый набор веса, добавил он.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева рассказала о губительных для сердца привычках. Она предупредила, что при гипертонии кофе способен резко повышать артериальное давление.

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