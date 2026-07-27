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08:25, 27 июля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал главную задачу нового руководства армии

Зеленский: Мобилизация станет главной задачей нового руководства армии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной задачей нового руководства армией станет усиление насильственной мобилизации. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

«Главный вызов — мобилизация. Нам нужен новый подход, новые шаги. Возможно, не очень быстрые и не радикальные, но, чтобы найти способ это сделать, мне нужно единство между Министерством обороны и военным командованием», — рассказал Зеленский.

По его словам, отсутствием единства между командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерством обороны объясняется увольнение Михаила Федорова и Александра Сырского с позиций министра и главкома соответственно.

Ранее Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь и поддержку после российских ударов по украинским портам.

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