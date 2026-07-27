Пентагон предупредил Трампа об опасности продолжения конфликта с Ираном

CNN: Пентагон предупредил Трампа об ограниченности запасов боеприпасов для атак по Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Дэн Кейн предупредил президента США Дональда Трампа об ограниченности военных ресурсов для продолжения ударов по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Кейн особо обеспокоился по поводу запасов боеприпасов в США (...). Кейн заверил Трампа и американских военных, что они могут реализовать имеющиеся в их распоряжении варианты и добиться успеха, но затем предупредил о возможных последствиях (...). Также обсуждалась возможность массовых жертв среди гражданского населения в Иране в случае возобновления США крупных боевых действий», — передает телеканал.

Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране, в то время как американский лидер Дональд Трамп рассматривал такую ​​возможность во время встречи в Белом доме.

Ранее стало о известно, что США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран на переговоры по вопросу судоходства в Ормузском проливе.