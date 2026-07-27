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10:46, 27 июля 2026Интернет и СМИ

Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»

Ведущая Лазарева заявила, что юморист Шац изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PhotoXPress.ru / Legion-Media

Ведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее бывший муж, юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки», которую они вели вместе. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Лазарева призналась, что не понимает, зачем Шац рассказал об одной из своих измен в стендап-концерте. Шихман объяснила собеседнице, что юморист считает публичное обсуждение неверности терапией. «За все предыдущие случаи мы, значит, терапию не проводим? Ну так и зря, кстати. Расскажи. А вот это — на съемках "Хороших шуток"? Как было больно и страшно», — отреагировала ведущая.

Она также назвала такое поведение Шаца предательством не только их любви, но и крепкой дружбы.

Ранее Шац высказался о расставании с женой. Он, в частности, заявил, что их развод был закономерен.

О разводе Шаца и Лазаревой стало известно в январе 2024 года. Об этом сообщила сама телеведущая.

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