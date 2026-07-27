Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»

Ведущая Лазарева заявила, что юморист Шац изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки»

Ведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее бывший муж, юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки», которую они вели вместе. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Лазарева призналась, что не понимает, зачем Шац рассказал об одной из своих измен в стендап-концерте. Шихман объяснила собеседнице, что юморист считает публичное обсуждение неверности терапией. «За все предыдущие случаи мы, значит, терапию не проводим? Ну так и зря, кстати. Расскажи. А вот это — на съемках "Хороших шуток"? Как было больно и страшно», — отреагировала ведущая.

Она также назвала такое поведение Шаца предательством не только их любви, но и крепкой дружбы.

Ранее Шац высказался о расставании с женой. Он, в частности, заявил, что их развод был закономерен.

О разводе Шаца и Лазаревой стало известно в январе 2024 года. Об этом сообщила сама телеведущая.