Комик из Comedy Club восхитился Петросяном

Резидент Comedy Club Синяков заявил, что восхитился работой Петросяна с аудиторией

Известный российский комик, резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Евгений Синяков заявил, что его восхитило умение артиста эстрады Евгения Петросяна работать с аудиторией. Об этом он рассказал в проекте «Самый хороший подкаст», выпуск опубликован в «VK Видео».

Синяков вспомнил, как Петросян поучаствовал в одном из выпусков Comedy Club, где на сцену выходили юмористы разных поколений и жанров. «Я был восхищен тем, какая до сих пор у него сцепка с залом. Он прям выдержал все нужные паузы, где-то додавил... Классно было», — сказал комик.

Ранее стендап-комик Сергей Орлов объяснил нелюбовь молодежи к юмористической программе «Аншлаг». По его мнению, передача не нравилась молодым людям, потому что у них не было жизненного опыта, над которым шутили артисты.

Перед этим звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров оценил юмор в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Он назвал их крутыми передачами и отметил, что у них есть чему поучиться.