Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:29, 23 сентября 2025Интернет и СМИ

Звезда ТНТ призвал учиться у «Аншлага» и «Кривого зеркала»

Комик Валентин Сидоров назвал «Аншлаг» и «Кривое зеркало» крутыми передачами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Andrey Predelin / YouTube

Известный российский стендап-комик, резидент проекта Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров оценил юмор в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало» и призвал учиться у них. В беседе с блогером Андреем Пределиным, запись которой доступна на YouTube, он назвал эти шоу крутыми передачами.

Сидоров отнес «Аншлаг» и «Кривое зеркало» к российскому наследию в комедии. «У них есть своя целевая аудитория. У них тоже есть чему поучиться, они большие профессионалы», — добавил юморист. Звезда шоу на ТНТ также заявил, что эти программы нравятся членам его семьи.

Ранее участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?», комик Тамби Масаев заявил о любви к передачам «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Он также назвал легендой пародистку Елену Воробей.

Перед этим сообщалось, что Воробей похвалила проект «Женский стендап» на ТНТ за шутки на табуированные темы. Она также назвала проект приметой сегодняшнего дня.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости