Звезда ТНТ призвал учиться у «Аншлага» и «Кривого зеркала»

Комик Валентин Сидоров назвал «Аншлаг» и «Кривое зеркало» крутыми передачами

Известный российский стендап-комик, резидент проекта Stand Up на канале ТНТ Валентин Сидоров оценил юмор в программах «Аншлаг» и «Кривое зеркало» и призвал учиться у них. В беседе с блогером Андреем Пределиным, запись которой доступна на YouTube, он назвал эти шоу крутыми передачами.

Сидоров отнес «Аншлаг» и «Кривое зеркало» к российскому наследию в комедии. «У них есть своя целевая аудитория. У них тоже есть чему поучиться, они большие профессионалы», — добавил юморист. Звезда шоу на ТНТ также заявил, что эти программы нравятся членам его семьи.

Ранее участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?», комик Тамби Масаев заявил о любви к передачам «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Он также назвал легендой пародистку Елену Воробей.

Перед этим сообщалось, что Воробей похвалила проект «Женский стендап» на ТНТ за шутки на табуированные темы. Она также назвала проект приметой сегодняшнего дня.