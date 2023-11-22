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19:17, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» высказалась о современных юмористках

Елена Воробей похвалила «Женский стендап» за шутки на табуированные темы

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей похвалила проект «Женский стендап» на ТНТ за шутки на табуированные темы. О современных юмористках она высказалась в программе «Мой герой» Центрального телевидения, выпуск которой доступен на YouTube.

«Он («Женский стендап» — прим. «Ленты.ру») мне нравится как явление, как то, что они вскрыли, сняли пленку вот эту: "Про это говорить нельзя, про это шутить нельзя". Возможно, в этом есть перебор. Но самое главное, что это вывалили на рынок», — объяснила Воробей.

Звезда «Аншлага» добавила, что вместе с тем у комикесс из «Женского стендапа» бывают неудачные работы. Она также назвала проект приметой сегодняшнего дня.

Ранее Воробей призналась, что очень уважает современных стендап-комиков, и описала их как смелых изобретателей. Она отметила, что регулярно приходит на выступления юмористок из «Женского стендапа».

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      Маргарита Щигарева
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