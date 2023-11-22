Звезда «Аншлага» высказалась о современных юмористках

Елена Воробей похвалила «Женский стендап» за шутки на табуированные темы

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей похвалила проект «Женский стендап» на ТНТ за шутки на табуированные темы. О современных юмористках она высказалась в программе «Мой герой» Центрального телевидения, выпуск которой доступен на YouTube.

«Он («Женский стендап» — прим. «Ленты.ру») мне нравится как явление, как то, что они вскрыли, сняли пленку вот эту: "Про это говорить нельзя, про это шутить нельзя". Возможно, в этом есть перебор. Но самое главное, что это вывалили на рынок», — объяснила Воробей.

Звезда «Аншлага» добавила, что вместе с тем у комикесс из «Женского стендапа» бывают неудачные работы. Она также назвала проект приметой сегодняшнего дня.

Ранее Воробей призналась, что очень уважает современных стендап-комиков, и описала их как смелых изобретателей. Она отметила, что регулярно приходит на выступления юмористок из «Женского стендапа».

