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18:32, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Звезда «Аншлага» раскрыла отношение к современным комикам

Пародистка Елена Воробей заявила, что очень уважает современных стендап-комиков

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Российская пародистка, звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей раскрыла отношение к современным стендап-комикам. Также в беседе с OK! она перечислила молодых комиков, за творчеством которых следит.

Воробей заявила, что очень уважает современных стендап-комиков, и назвала их смелыми изобретателями и большими трудягами. «У этих экспериментаторов (современных комиков — прим. «Ленты.ру») миллионы поклонников. И с появлением комиков новой волны на сцене юмор стал свежее и моложе», — высказалась она.

Звезда «Аншлага» добавила, что больше всего ей нравится юмор участниц шоу «Женский Stand Up» Варвары Щербаковой, Зои Яровицыной, Сауле Юсуповой и Надежды Джабраиловой. Как уточнила Воробей, она регулярно приходит к ним на выступления, а они — к ней.

Ранее другая звезда шоу «Аншлаг», Клара Новикова, оценила шоу «Женский Stand Up». Она сообщила, что смотрит проект, но иногда ей хочется выключить передачу из-за шуток о сексе.

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Олег Давыдов
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