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Звезда «Аншлага» оценила юмористические шоу на ТНТ

Звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова описала участниц Comedy Woman как «чудных девок»

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Российская артистка эстрады и звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова дала оценку юмористическим проектам Comedy Woman и «Женский стендап», выходящим на телеканале ТНТ. Отношение к комикессам она раскрыла в интервью актеру Вячеславу Манучарову на YouTube.

«Чудные девки, очень органичные, очень яркие», — описала артистка участниц Comedy Woman.

Новикова также заявила, что смотрит «Женский стендап». Она призналась, что иногда ей хочется «быстро выключить» это шоу из-за шуток о сексе. Вместе с тем артистка подчеркнула, что публика, которая приходит на выступления юмористок, понимает их юмор.

Ранее Новикова также назвала несмешными шутки в программе Comedy Club. Она заявила, что реакции публики на высказывания в шоу созданы искусственно: зрительские аплодисменты и смех записывают отдельно от выступлений. Артистка также добавила, что в старых юмористических шоу не добавляли зрительский смех после шуток, если зрители в зале не смеялись.

Юмористическая передача «Аншлаг» выходит на телевидении с 1987 года. Ее бессменная ведущая и руководительница — Регина Дубовицкая. В программе выступали Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов, Сергей Дроботенко, Елена Воробей, Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов, Юрий Гальцев и другие известные артисты.

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Маргарита Щигарева
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