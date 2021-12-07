Звезда «Аншлага» оценила шутки в Comedy Club

Российская артистка эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова оценила шутки в Comedy Club, назвав их несмешными. В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» она также рассказала, что ее звали участвовать в проекте.

«Они (создатели Comedy Club — прим. “Ленты.ру”) меня звали несколько раз, я у них была. В зале сидеть было интересно, а самой в этом участвовать — не очень», — поделилась Новикова. По ее мнению, современные юмористические программы, такие как Comedy Club, сильно отличаются от тех, что транслировались на телевидении раньше.

Юмористка отметила, что реакции публики на шутки в шоу созданы искусственно. «Вы же не видите, что происходит непосредственно в съемках. А я видела, что это не смешно: и это не проходит, и это недотянули. А дальше это уже приписывают аплодисменты, записанный смех туда влепляют», — заявила она.

При этом Новикова отметила, что в старых юмористических шоу не добавляли зрительский смех после шуток, если зрители в зале не смеялись. В то же время артистка не исключила, что на зрительский отклик может также влиять атмосфера в зале во время выступлений юмористов на сцене. «Может быть, еще имеет значение зал: когда ты сидишь в зале, от того, что рядом люди, как-то это живее происходит, чем ты одна сидишь у телевизора», — объяснила она.

«Аншлаг» — юмористическая передача, которая выходит в эфир с 1987 года. С самого начала программу ведет Регина Дубовицкая. В «Аншлаге» выступали Клара Новикова, Владимир Винокур, Сергей Дроботенко, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Святослав Ещенко, Игорь Маменко, Михаил Задорнов и многие другие известные юмористы.