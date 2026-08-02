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21:14, 2 августа 2026 (обновлено: 21:17, 2 августа 2026)Бывший СССР

На Украине осудили Зеленского из-за его обращения к Западу

Гавришко осудила требование Зеленского к Западу о поставках ракет для систем Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Teresa Suarez / Reuters

Украинский историк Марта Гавришко осудила требование президента страны Владимира Зеленского к Западу по поводу поставок ракет для систем Patriot. Об этом она написал в социальной сети Х.

«Современный перехватчик PAC-3 для системы Patriot стоит примерно четыре миллиона долларов за выстрел. И этот клоун, в чьем лексиконе, похоже, нет слова "дипломатия", но есть место для "эскалации", ожидает, что весь мир оплатит его наглость», — заявила она. По ее словам, «самый горький вывод» заключается в том, что самую высокую цену платят обычные граждане Украины.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что режим Зеленского приведет страну к гибели. Он также раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины полностью перешли на западное вооружение.

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