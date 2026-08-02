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21:06, 2 августа 2026 (обновлено: 21:12, 2 августа 2026)Бывший СССР

Украине предрекели гибель из-за Зеленского

Соскин: Режим Зеленского приведет страну к гибели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Amber Bracken / Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к гибели, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Полная безнадежность, примитивность и абсолютная бездарность находится у власти. Ну, люди терпят это (...) Такой жести просто не было, чтобы кучка непонятных людей захватила власть, держала ее, и никто ничего не мог сделать», — подчеркнул он.

Соскин также раскритиковал недавнее обращение украинского лидера к партнерам по поводу поставок вооружения. «А плач Зеленского? (...)Это, конечно, чрезвычайное позорище. "Дайте нам, дайте нам". А никто ничего не дает», — сказал он.

Ранее Соскин заявил, что реакция Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорит о том, что он напуган. Соскин ожидает, что Соединенные Штаты «начнут закручивать гайки и Зеленскому придется в очередной раз выкручиваться».

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