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21:21, 2 августа 2026 (обновлено: 22:01, 2 августа 2026)Культура

Ушел из жизни известный российский художник

Художник Павел Еськов ушел из жизни, его работы оценены коллекционерами разных стран
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Известный российский художник Павел Еськов умер на 46-м году жизни. Трагическую новость сообщили в официальном сообществе Санкт-Петербургского союза художников (СПБСХ) в социальной сети «ВКонтакте».

Талантливый петербургский живописец скончался 30 июля, причина смерти не разглашается. О времени и месте прощания с Еськовым пообещали сообщить дополнительно.

Павел Еськов родился в Ленинграде и был выпускником Академии художеств имени Репина. Его почерк на картинах можно было узнать сразу — это гимн солнцу, а академический реализм встречается с трепетным импрессионизмом.

«Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и Соединенных Штатов Америки (США)», — добавили в Союзе.

Еськов участвовал в более ста выставках, был лауреатом многих конкурсов, а также преподавал живопись.

Ранее стало известно о смерти актера Винсента Пасторе, получившего широкую известность по роли Биг Пусси Бонпенсьеро в популярном телесериале «Клан Сопрано».

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