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07:33, 31 июля 2026 (обновлено: 08:11, 31 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о страхе Зеленского

Соскин: Реакция Зеленского на удары ВС России говорит о том, что он напуган
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорят о том, что он напуган. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания [президента США Дональда Трампа] и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих?», — сказал он.

Соскин напомнил украинскому лидеру, что Трамп выбрал дипломатический путь решения конфликта. Он ожидает, что Соединенные Штаты «начнут закручивать гайки и Зеленскому придется в очередной раз выкручиваться».

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским настаивал на том, чтобы президент Украины закончил конфликт.

Встреча двух лидеров состоялась в Белом доме 28 июля. Переговоры проходили в закрытом формате без журналистов и продолжались около часа.

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