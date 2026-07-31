Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 31 июля 2026 (обновлено: 08:29, 31 июля 2026)Бывший СССР

Украина выдвинула условие для помощи Трампу в войне с Ираном

Politico: Украина продолжит помогать США с дронами, если получит оружие взамен
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина продолжит помогать США и странам Персидского залива с дронами, если получит оружие взамен. Об этом изданию Politico заявил неназванный украинский чиновник.

«Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас», — подчеркнул собеседник.

Украина, добавляет чиновник, обладает огромным опытом в области антидроновой борьбы. По его словам, это является признаком заинтересованности США и стран Ближнего Востока в сотрудничесвте с Киевом. «И это взаимно», — резюмирует должностное лицо.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном. По их словам, причиной послужили угрозы безопасности и экономике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?
    Южная Корея объявила эвакуацию из-за американского дрона
    В DNS высказались о «стороннем воздействии» при пожаре на складе во Владивостоке
    Украина выдвинула условие для помощи Трампу в войне с Ираном
    Российские войска атаковали Одессу
    В ЕГЭ по истории добавят устную часть
    Изменения в правилах ОСАГО и квитанциях ЖКХ, выплаты самозанятым и все налоги в одном месте. Что изменится в России с 1 августа?
    Украине предрекли потерю возможности повлиять на исход конфликта
    Украина атаковала логистический центр в тысяче километров от границы
    Женщина пережила 10-минутную остановку сердца и рассказала о видениях ледяного человека
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok