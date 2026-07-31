Украина выдвинула условие для помощи Трампу в войне с Ираном

Politico: Украина продолжит помогать США с дронами, если получит оружие взамен

Украина продолжит помогать США и странам Персидского залива с дронами, если получит оружие взамен. Об этом изданию Politico заявил неназванный украинский чиновник.

«Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас», — подчеркнул собеседник.

Украина, добавляет чиновник, обладает огромным опытом в области антидроновой борьбы. По его словам, это является признаком заинтересованности США и стран Ближнего Востока в сотрудничесвте с Киевом. «И это взаимно», — резюмирует должностное лицо.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что союзники США в Персидском заливе раздражены эскалацией войны с Ираном. По их словам, причиной послужили угрозы безопасности и экономике.