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09:19, 31 июля 2026Мир

Трамп выступил с заявлением о завершении украинского конфликта

Трамп: США стремятся к миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Financial Times (FT).

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — подчеркнул американский лидер.

Ранее глава Белого дома заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.

Это заявление прозвучало спустя два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер якобы согласился на передачу технологий Киеву.

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