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10:04, 31 июля 2026 (обновлено: 10:14, 31 июля 2026)Моя страна

Россиянину удалось запечатлеть необычное природное явление

Фотограф Шакиров снял на видео Оленью Луну над Зюраткулем
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Луна необычного медного цвета попала в объектив камеры фотографа из Сатки Дениса Шакирова. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, с редакцией «КП-Челябинск» специалист поделился подробностями съемки.

На кадрах огромная Луна яркого оттенка на увеличенной скорости выходит из-за Голой сопки на Зюраткуле.

«В среднем снимаю Луну раз в два месяца, отслеживаю когда она будет в нужной фазе. Это один из моих любимых объектов для наблюдения и съемки. Также люблю ночные пейзажи и съемку таймлапс», — поделился Шакиров.

В свою очередь, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло пояснила, что с точки зрения астрономии это обычное полнолуние, при котором солнце полностью освещает диск Луны.

До этого астрофизик Сергей Чумаков рассказал, что словосочетание «Оленья Луна» пришло из традиций североамериканских индейцев и связано с поведением местных животных и охотничьими обычаями, но не имеет отношения к астрономии.

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