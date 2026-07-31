Россиянину удалось запечатлеть необычное природное явление

Фотограф Шакиров снял на видео Оленью Луну над Зюраткулем

Луна необычного медного цвета попала в объектив камеры фотографа из Сатки Дениса Шакирова. Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Кроме того, с редакцией «КП-Челябинск» специалист поделился подробностями съемки.

На кадрах огромная Луна яркого оттенка на увеличенной скорости выходит из-за Голой сопки на Зюраткуле.

«В среднем снимаю Луну раз в два месяца, отслеживаю когда она будет в нужной фазе. Это один из моих любимых объектов для наблюдения и съемки. Также люблю ночные пейзажи и съемку таймлапс», — поделился Шакиров.

В свою очередь, директор астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанна Буйло пояснила, что с точки зрения астрономии это обычное полнолуние, при котором солнце полностью освещает диск Луны.

До этого астрофизик Сергей Чумаков рассказал, что словосочетание «Оленья Луна» пришло из традиций североамериканских индейцев и связано с поведением местных животных и охотничьими обычаями, но не имеет отношения к астрономии.