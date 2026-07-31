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10:52, 31 июля 2026 (обновлено: 11:22, 31 июля 2026)Бывший СССР

К армянскому оппозиционеру пришли с обысками

К главе оппозиционного блока «Сильная Армения» Карапетяну пришли с обысками
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

К главе армянского оппозиционного блока «Сильная Армения» Нареку Карапетяну пришли с обыском. Об этом передает «Sputnik Армения».

«В Армении силовики пришли с обысками в дом главы оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, племяннику политика и бизнесмена Самвела Карапетяна», — пишет издание.

Депутат фракции, как отмечает издание, заявил, что происходящее является шоу, организованное властями республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не потребляет выращенную в республике рыбу из-за сомнений в ее качестве.

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