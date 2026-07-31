К армянскому оппозиционеру пришли с обысками

К главе армянского оппозиционного блока «Сильная Армения» Нареку Карапетяну пришли с обыском. Об этом передает «Sputnik Армения».
«В Армении силовики пришли с обысками в дом главы оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна, племяннику политика и бизнесмена Самвела Карапетяна», — пишет издание.
Депутат фракции, как отмечает издание, заявил, что происходящее является шоу, организованное властями республики.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не потребляет выращенную в республике рыбу из-за сомнений в ее качестве.