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11:52, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Зеленского уличили в желании превратить конфликт на Украине в глобальную войну

SC: Зеленский хочет превратить конфликт в глобальную войну для сохранения власти
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти. Об этом пишет Strategic Culture.

Автор текста уточнил, что Зеленский настроен любой ценой превратить «войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание».

В статье указано, что украинский лидер предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые не помогут стране в противостоянии с Россией.

Ранее также сообщалось, что Зеленский пытается объединить украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вернуть к себе интерес американского лидера Дональда Трампа.

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