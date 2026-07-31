Зеленского уличили в желании превратить конфликт на Украине в глобальную войну

SC: Зеленский хочет превратить конфликт в глобальную войну для сохранения власти

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается превратить украинский конфликт в глобальную войну ради сохранения власти. Об этом пишет Strategic Culture.

Автор текста уточнил, что Зеленский настроен любой ценой превратить «войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание».

В статье указано, что украинский лидер предпринимает абсолютно нелогичные действия, которые не помогут стране в противостоянии с Россией.

Ранее также сообщалось, что Зеленский пытается объединить украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вернуть к себе интерес американского лидера Дональда Трампа.