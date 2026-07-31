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12:47, 31 июля 2026 (обновлено: 12:53, 31 июля 2026)Россия

Число летевших в сторону России беспилотников ВСУ за неделю превысило пять тысяч

Минобороны: За неделю силы ПВО сбили 5103 летевших в сторону России беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Число летевших в сторону России беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю превысило 5 тысяч. Они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты 5103 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ВСУ на прошедшей неделе выпустили в сторону России четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Также российские военные уничтожили 69 управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее были названы цели российских войск для атак на объекты на Украине. Всего за неделю был нанесен один массированный и 15 групповых ударов по объектам на Украине. Поражение было нанесено предприятиям военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической инфраструктуре, военным аэродромам и складам.

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