Замглавы МО Польши: Для оппозиции главный враг не Россия, а польское правительство

Для польской оппозиции главный враг не Россия, а польское правительство. На это пожаловался заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире RMF FM.

«Когда я слушал оппозицию, которая часто справедливо относилась к важным, но подробным вопросам, у меня сложилось впечатление, что для господина [экс-премьера Польши Матеуша] Моравецкого или господина [вице-спикера сейма Кшиштофа] Босака врагом является не Россия, а польское правительство», — сказал он.

Таким образом замглавы Минобороны Польши ответил на критику за недостаточное информирование граждан о нарушении воздушного пространства. Он отметил, что страна столкнулась с сильном подрывов доверия к политике, и добавил, что «Россия может быть этим довольна».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.