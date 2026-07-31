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13:56, 31 июля 2026 (обновлено: 14:17, 31 июля 2026)Мир

Польские власти обиделись на нежелание оппозиции считать Россию врагом

Замглавы МО Польши: Для оппозиции главный враг не Россия, а польское правительство
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Pawel Szczepanski / Shutterstock / Fotodom

Для польской оппозиции главный враг не Россия, а польское правительство. На это пожаловался заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский в эфире RMF FM.

«Когда я слушал оппозицию, которая часто справедливо относилась к важным, но подробным вопросам, у меня сложилось впечатление, что для господина [экс-премьера Польши Матеуша] Моравецкого или господина [вице-спикера сейма Кшиштофа] Босака врагом является не Россия, а польское правительство», — сказал он.

Таким образом замглавы Минобороны Польши ответил на критику за недостаточное информирование граждан о нарушении воздушного пространства. Он отметил, что страна столкнулась с сильном подрывов доверия к политике, и добавил, что «Россия может быть этим довольна».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.

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