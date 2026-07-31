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14:46, 31 июля 2026 (обновлено: 15:01, 31 июля 2026)Россия

В Госдуме порассуждали о сроках завершения СВО

Депутат Госдумы Соболев: Предпосылок к завершению СВО в 2026 году нет
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Предпосылок к завершению специальной военной операции (СВО) в 2026 году нет. Таким рассуждением поделился с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Депутат напомнил, что прежде следует достичь целей на фронте. «По моему мнению, это выход на западные границы Украины», — отметил Соболев.

Парламентарий подчеркнул, что дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас российские войска отодвигают границы, недостаточно.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил, что Россия планирует завершить СВО в 2026 году. В то же время сенатор упомянул, что все зависит от того, как будут складываться все обстоятельства, связанные с продолжающимся украинским конфликтом.

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