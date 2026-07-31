МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей ракеты

Туск: МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей на территории страны ракеты

МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей на территории страны ракеты. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на странице в соцсети X.

«Сегодня министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с ракетным ударом, произошедшим вчера на территории Польши», — говорится в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала обвинения Варшавы в адрес Москвы в связи с падением ракеты в Польше голословными. По ее словам, польскому руководству важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, и тем самым оправдать высокие бюджетные расходы на оборону.