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15:51, 31 июля 2026 (обновлено: 16:01, 31 июля 2026)Мир

МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей ракеты

Туск: МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей на территории страны ракеты
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

МИД Польши вызвал посла России из-за упавшей на территории страны ракеты. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на странице в соцсети X.

«Сегодня министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в связи с ракетным ударом, произошедшим вчера на территории Польши», — говорится в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала обвинения Варшавы в адрес Москвы в связи с падением ракеты в Польше голословными. По ее словам, польскому руководству важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России, и тем самым оправдать высокие бюджетные расходы на оборону.

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