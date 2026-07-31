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16:35, 31 июля 2026 (обновлено: 16:42, 31 июля 2026)Мир

Польские наемники ВСУ отказались воевать из-за Бандеры

Mash: 90 процентов польских наемников ВСУ отказались воевать из-за героизации Бандеры
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

90 процентов польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались воевать на украинской стороне из-за героизации лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Отмечается, что изначально поляки составляли самый большой процент от иностранных боевиков в рядах ВСУ. Однако, с февраля 2026 года их число сократилось с пяти тысяч до нескольких сотен. Причиной отказа наемников воевать на стороне Украины стало присвоение одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что героизация УПА стала роковой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. При этом глава ведомства подчеркнул, что разногласия по вопросам исторической памяти не должны привести к отказу от поддержки Украины.

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