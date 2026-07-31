Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

The Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot к зиме

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Об этом стало известно из публикации американского журнала The Atlantic.

По данным издания, Зеленский обратился к Трампу с просьбой о передаче 300 ракет для защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия вероятным атакам в зимний период. Отмечается, что на эту просьбу американский лидер ответил отказом.

При этом вместо поставок вооружений Трамп выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot. Он уточнил, что Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос, однако подчеркнул, что речь идет об уникальном вооружении.

