Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 31 июля 2026 (обновлено: 17:33, 31 июля 2026)Мир

Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

The Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot к зиме
Кристина Козлова (редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Об этом стало известно из публикации американского журнала The Atlantic.

По данным издания, Зеленский обратился к Трампу с просьбой о передаче 300 ракет для защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия вероятным атакам в зимний период. Отмечается, что на эту просьбу американский лидер ответил отказом.

При этом вместо поставок вооружений Трамп выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее Трамп заявил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot. Он уточнил, что Вашингтон продолжает рассматривать этот вопрос, однако подчеркнул, что речь идет об уникальном вооружении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это вторжение». Испанию накрыл масштабный миграционный кризис. Как он ударит по Европе и при чем здесь США и Израиль?
    Военный эксперт оценил работу нового главкома ВСУ
    Названа неожиданная причина «миграционного вторжения» в Испанию
    Россиянин трижды возвращался на СВО после ранений
    Названы идеальные блюда для людей с высокой температурой
    Россия ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе
    Российскому фондовому рынку спрогнозировали рост
    Варламов рассказал о российском происхождении за рубежом и «чуть не отхватил»
    Завоз в Россию трудовых мигрантов из визовых стран ускорился
    Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok