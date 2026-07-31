Школьник поймал рыбу весом вдвое больше него и установил неофициальный рекорд

В Шотландии 14-летний рыбак поймал ската, весящего вдвое больше него

В Шотландии 14-летний Генри Ральф выловил огромного ската в море и установил неофициальный рекорд. Об этом пишет Daily Mail.

По словам школьника, стоило ему забросить удочку, как сразу же клюнуло что-то тяжелое. Сначала он думал, что подцепил кучу водорослей, однако его улов резко дернулся и чуть не утащил его в воду. Ральфу удалось вытащить рыбу на сушу только спустя два часа изнурительной борьбы. «Это было сражение всей моей жизни», — признался школьник.

Оказалось, что юный рыбак поймал ската, весящего 88 килограммов, то есть вдвое больше него. В длину рыба достигала около 175 сантиметров. «Я был просто потрясен ее размером. После я, конечно, устал, пришлось посидеть, но через какое-то время был готов ловить следующую», — отметил Ральф.

Предполагается, что этот скат — самая крупная рыба, когда-либо пойманная ребенком в Великобритании. Рекорд Ральфа не был зарегистрирован, поскольку такой категории официально нет.

Ранее сообщалось, что 19-летний житель американского штата Мэриленд поймал пятнистого тунца весом 12,8 килограмма и чуть не лишился поставленного рекорда. Мальчик хотел использовать рыбу в качестве наживки, но вовремя остановил себя.

