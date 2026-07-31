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19:06, 31 июля 2026 (обновлено: 19:11, 31 июля 2026)Мир

Польша выразила протест России

МИД Польши вручил послу России Михно ноту протеста из-за падения неизвестного объекта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

МИД Польши выразил российскому послу в стране Георгию Михно протест в связи с падением неизвестного объекта в Люблинском воеводстве. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мачей Вевьюр, передает РИА Новости.

«Российский дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого (...) Посол услышал от нас четкое осуждение действий, направленных против безопасности суверенного государства и его граждан», — отметил он.

Также российскому дипломату заявили о «неприемлемости любой эскалации конфликта» на границе Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.

В ночь на 30 июля Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект пролетел над территорией страны.

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