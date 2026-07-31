Проткнутый насквозь палкой турист отказался от услуг спасателей и прошел 15 километров

PN: Проткнутый насквозь палкой турист отказался от услуг спасателей в США

Проткнутый палкой в горах США турист отказался от эвакуации вертолетом, чтобы не платить за услуги спасателей. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Инцидент произошел в горах Биртут в штате Монтана. 32-летний медработник Дэвид Чифальди и двое его друзей пересекали плато «Замерзшая насмерть» — обледенелый участок на пути к Гранитной вершине. Мужчина поскользнулся, и 112-сантиметровая трекинговая палка проткнула его спину насквозь.

Несмотря на повреждение, медбрат отметил, что не испытывал сильной боли, кровотечения тоже не было. Он сообщил друзьям, что грудная клетка не задета, и предложил спускаться с горы самостоятельно. В итоге Чифальди прошел 15 километров с палкой в спине и добрался до своего транспорта.

«Поисково-спасательная служба, прибывшая на помощь, бесплатна. Вертолет — нет. Это стало одним из факторов, повлиявших на мое решение спастись самостоятельно», — заявил Чифальди.

Мужчину доставили в больницу, в которой он работал, и извлекли палку.

Ранее покоривший все восьмитысячники мира альпинист пропал на горе в Пакистане вместе с группой. Поиски пропавших начались.