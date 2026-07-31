Покоривший все восьмитысячники мира альпинист пропал на горе в Пакистане вместе с группой

Пакистанский альпинист Нирмал Пурджа пропал на горе Броуд-Пик вместе с группой

Пакистанский альпинист и блогер-миллионник Нирмал Пурджа, покоривший все восьмитысячники мира, пропал после схода лавины на горе в Пакистане вместе с группой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что десять туристов из США, Китая, Пакистана, Омана и Непала участвовали в экспедиции на горе Броуд-Пик в пакистанской части горного массива Каракорум. Возглавлял группу Пурджа. Днем 30 июля их настигла лавина, после чего альпинисты перестали выходить на связь. Поиски пропавших начались.

Ранее россиянин решил покорить восьмитысячник в Непале, остался без пальцев и обвинил в этом гида. Константин Смирнов и его проводник, Бхаджурам Гурунг, совершили восхождение на гору Макалу.