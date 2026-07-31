Зеленский раскрыл потери Украины на поле боя. Он заявил, что ВСУ лишились 50 тысяч солдат

Зеленский в интервью Fox News заявил о потере 50 тысяч солдат на поле боя

Украинская сторона потеряла на поле боя примерно 50 тысяч солдат. Такие данные привел президент республики Владимир Зеленский в интервью журналисту Fox News.

Он также раскрыл, что еще около 400 тысяч солдат украинской армии получили различные ранения. При этом количество пропавших без вести лидер Украины называть отказался, аргументируя это тем, что такие данные раскрыли бы российской стороне происходящее внутри Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Будем честны, я не хочу слишком откровенно об этом говорить (об исчезновении солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру»). Да, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией Владимир Зеленский президент Украины

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В феврале 2025 года Зеленский заявлял, что Украина потеряла убитыми 45,1 тысячи солдат. Случаев ранений, по его словам, было около 390 тысяч. В феврале этого года он говорил, что потери Украины составляют 55 тысяч погибших

Реальные потери Украины могут быть гораздо больше

В прошлом месяце аналитик Ларс Берн озвучивал совсем другие цифры. По его данным, за время проведения специальной военной операции (СВО) Украина потеряла 2,4 миллиона человек.

«Это ошеломляющая цифра. (...) Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», — подчеркнул при этом он.

В 2025 году российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу Генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики, сообщали, что Украина за три года боевых действий потеряла жертвами и пропавшими без вести 1,7 миллиона человек. Рекордным по потерям при этом стал как раз прошлый год, когда ВСУ лишились 621 тысячи солдат.

Вместе с тем только за прошлые сутки украинская сторона потеряла порядка 1335 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО и подобные цифры озвучиваются Минобороны России практически ежедневно.

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По словам же главы РФ Владимира Путина, за последнее время численность ВСУ сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери армии республики составляют около 40 тысяч. Однако принудительная мобилизация приносит взамен примерно 15-16 тысяч солдат в месяц, еще где-то 14 тысяч человек возвращаются после лечения и реабилитации. «Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч человек», — подвел итог президент.

Каждый пятый боец ВСУ находится в розыске или пропал без вести

Согласно данным китайского издания Sohu, в пропавшие без вести зачислен каждый второй солдат ВСУ. На данный момент на передовой со стороны Украины ощущается острая нехватка личного состава, говорится в материале.

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«А в тылу нарастало недовольство, достигавшее взрывоопасной точки, что в конечном итоге привело к лобовым столкновениям на улицах», — описывает издание стычки гражданских с сотрудниками ТЦК. Утверждается, что эта тема достигла точки кипения и бунты против военкомов стали обыденностью.

Число небоевых потерь в ВСУ зашкаливает. По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести из материала Sohu

По состоянию на первые месяцы текущего года количество случаев дезертирства и самовольного оставления части на Украине, по данным ТАСС, может составлять 20-23 тысячи, или не менее 100 тысяч с начала 2026 года. Общее число беглецов из рядов украинской армии, таким образом, превышает 300 тысяч.