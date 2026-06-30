В Швеции раскрыли потери Украины за время СВО

Swebb TV: Украина потеряла 2,4 млн человек за время СВО

За время проведения специальной военной операции (СВО) Украина потеряла 2,4 миллиона человек. Потери раскрыл аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала Swebb TV.

«Украина потеряла за все время боевых действий 2,4 миллиона человек. Это ошеломляющая цифра. Мы раньше говорили о потерях от миллиона до полутора. Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», — сказал Берн.

Ранее пленный украинец Франц Юрашик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями во время боевых действий на купянском направлении.