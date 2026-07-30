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22:29, 30 июля 2026 (обновлено: 22:37, 30 июля 2026)Мир

Каждого пятого бойца ВСУ зачислили в пропавшие без вести

Sohu: Каждый пятый боец ВСУ находится в розыске или пропал без вести
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Каждого пятого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) зачислили в пропавшие без вести. Такая статистика приводится в статье китайского издания Sohu, посвященной проблемам украинской мобилизации, дезертирству и противостоянию ТЦК (территориальным центрам комплектования; аналог военкомата).

«На передовой остро ощущалась нехватка личного состава, а в тылу нарастало недовольство, достигавшее взрывоопасной точки, что в конечном итоге привело к лобовым столкновениям на улицах», — описывает стычки гражданских с ТЦК издание.

Авторы материала утверждают, что на пятый год конфликта украинское общество надломилось. Теперь бунты против военкомов стали обыденностью.

«Число небоевых потерь в ВСУ зашкаливает. По статистике, каждый пятый боец находится в розыске или пропал без вести», — отмечается в статье. По мнению журналистов, украинский фронт может выстоять, только когда тыл готов отдавать новую живую силу для ведения боев. Но если этот процесс прекратится, «как только люди начнут бежать домой один за другим, даже самые толстые укрепления постепенно превратятся в бумагу».

Ранее стало известно, что генштаб ВСУ убедил президента Украины Владимира Зеленского значительно сократить количество забронированных от мобилизации. Причина в том, что Киев не может выполнить план по набору новых бойцов в украинскую армию уже 27 месяцев.

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