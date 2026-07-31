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Силовые структуры
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13:09, 31 июля 2026Силовые структуры

Юноша собрался на СВО для убийства сослуживцев

ФСБ задержала жителя Таганрога, планировавшего убийство сослуживцев на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Таганрога, планировавшего теракт в отношении российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Ростовской области.

Юноша был завербован украинскими спецслужбами через Telegram. Он вступил в военизированное объединение, признанное в России террористическим, и стал по получаемой инструкции расклеивать листовки и наносить граффити против специальной военной операции (СВО). Молодой человек также проводил скрытную разведку местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.

Он намеревался заключить контракт с Минобороны России для участия в СВО и на линии боевого соприкосновения убить сослуживцев, после чего сдаться в плен Вооруженным силам Украины для перехода на сторону противника, отметили в ФСБ.

В отношении юноши возбуждены уголовные дела по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее сообщалось о задержании в Нижегородской области участника организации «Артподготовка» (признана в России террористической и запрещена) за сбор информации о военных предприятиях для Киева.

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