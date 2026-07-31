Пошлины на золото возымели неожиданный эффект

WGC: В Индии участились случаи контрабанды золота из-за повышения пошлин на драгметалл

Повышение пошлин на золото в Индии ударило по легальной торговле этим драгметаллом. О том, что тарифы возымели неожиданный эффект, со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает Reuters.

В мае власти Индии повысили импортную пошлину на золото более чем вдвое — до 15 процентов. Вместе с налогом на товары и услуги (GST) в размере трех процентов это создало ценовой разрыв в 18 процентов. В результате действия правительства привели к резкому росту поставок драгоценного металла по нелегальным каналам — участившиеся случаи контрабанды нанесли ущерб организованному ювелирному рынку страны.

«Разница огромна, и это подпитывает целую отрасль», — пояснил исполнительный директор индийского подразделения WGC Сачин Джайн.

С 13 мая по 30 июня правоохранительные органы изъяли 160,9 килограмма контрабандного золота против 86,2 килограмма за предыдущий отчетный период. В 2024-2025 годах объемы контрабанды заметно сокращались после снижения импортных пошлин, однако теперь тенденция вновь изменилась. По оценкам участников рынка, в 2026 году нелегальный ввоз золота может превысить 100 тонн.

Вместе с этим чистый импорт золота в Индию во втором квартале сократился на 23 процента в годовом выражении — до 98,1 тонны, до минимального уровня с сентября 2020 года. Общий спрос на золото уменьшился на 6 процентов, до 131,4 тонны, поскольку снижение покупок ювелирных изделий перевесило сохраняющийся высокий инвестиционный спрос.

В II квартале 2026 года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. По данным WGC, в общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн. Это оказалось рекордным показателем для этого квартала. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая прибавила к своим запасам 51 тонну. В свою очередь, Китай обзавелся еще 33 тоннами.