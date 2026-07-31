Лукашенко подарили корову

Лукашенко подарили скульптуру коровы

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили скульптуру коровы, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Крупнейшее в Белоруссии предприятие по производству молочных продуктов "Савушкин продукт" подарило Лукашенко скульптуру коровы, которая будет установлена во Дворце Независимости», — говорится в публикации.

Помимо этого, в публикации приведены слова Лукашенко, сказанные в октябре 2024 года, о том, что корове надо поставить памятник, так как благодаря этим животным в военные годы выживали партизаны и дети. Также он заявлял, что для здоровья людей необходимо заботиться о здоровье коров: они должны хорошо питаться и дышать чистым воздухом.

Ранее президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили двух коз в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных.

