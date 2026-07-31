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15:19, 31 июля 2026 (обновлено: 15:22, 31 июля 2026)Экономика

Лукашенко подарили корову

Лукашенко подарили скульптуру коровы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили скульптуру коровы, сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Крупнейшее в Белоруссии предприятие по производству молочных продуктов "Савушкин продукт" подарило Лукашенко скульптуру коровы, которая будет установлена во Дворце Независимости», — говорится в публикации.

Помимо этого, в публикации приведены слова Лукашенко, сказанные в октябре 2024 года, о том, что корове надо поставить памятник, так как благодаря этим животным в военные годы выживали партизаны и дети. Также он заявлял, что для здоровья людей необходимо заботиться о здоровье коров: они должны хорошо питаться и дышать чистым воздухом.

Ранее президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили двух коз в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных.

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