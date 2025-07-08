Лукашенко получил козу в подарок

Лукашенко подарили две племенные козы с завода

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили две козы в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Первому подарили двух племенных козочек. Породы — альпийская и зааненская. Пополнение в хозяйстве», — отмечается в сообщении. Уточняется, что взамен глава государства предложил в шутку подарить овцу, которая у него есть.

Кроме того, сообщается, что после Лукашенко и его пул журналистов попробовали продукцию местного предприятия, включая дегустацию козьего сыра.

17 июня Лукашенко напомнил об идее поставить памятник корове. Глава государства упомянул необычный памятник на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он отметил, что корова всегда была и до сих пор является важным животным для страны. Он подчеркнул, что для здоровья людей необходимо заботиться о здоровье коров: они должны хорошо питаться и дышать чистым воздухом.