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10:59, 8 июля 2025Бывший СССР

Лукашенко получил козу в подарок

Лукашенко подарили две племенные козы с завода
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили две козы в ходе посещения племенного завода по выращиванию этих животных. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Первому подарили двух племенных козочек. Породы — альпийская и зааненская. Пополнение в хозяйстве», — отмечается в сообщении. Уточняется, что взамен глава государства предложил в шутку подарить овцу, которая у него есть.

Кроме того, сообщается, что после Лукашенко и его пул журналистов попробовали продукцию местного предприятия, включая дегустацию козьего сыра.

17 июня Лукашенко напомнил об идее поставить памятник корове. Глава государства упомянул необычный памятник на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он отметил, что корова всегда была и до сих пор является важным животным для страны. Он подчеркнул, что для здоровья людей необходимо заботиться о здоровье коров: они должны хорошо питаться и дышать чистым воздухом.

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