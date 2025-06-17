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15:37, 17 июня 2025Экономика

Лукашенко предложил поставить необычный памятник

Лукашенко вновь предложил поставить памятник корове
Александра Качан (Редактор)

Фото: Daniel Quiceno M / Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об идее поставить памятник корове. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства упомянул необычный памятник на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он отметил, что корова всегда была и до сих пор является важным животным для страны. «Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем — это корова. Это не только молоко, но и мясо», — пояснил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что для здоровья людей необходимо заботиться о здоровье коров: они должны хорошо питаться и дышать чистым воздухом. Скоту требуется современное содержание, которое принесет экономике Белоруссии прибыль за счет экспорта продукции, в частности молока.

Ранее Лукашенко уже предлагал поставить памятник в честь коровы. Он призвал сделать это в октябре 2024 года, заявив, что именно благодаря этому животному выживали партизаны и дети во времена Великой Отечественной войны.

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