Лукашенко заявил о святости коровы и призвал увековечить ее в памятнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал поставить памятник корове. Таким образом, по мнению белорусского лидера, следует увековечить историческую роль животного в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, передает БелТА.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит», — заявил Лукашенко в ходе посещения совхоза «Парохонское».

По словам президента, корова есть и у него в личном подсобном хозяйстве. Не так давно ему подарили скотину из Брестской области. Корова давала настолько хороший надой, что ей пришлось менять рацион, отметил Лукашенко.

В представлении политика корова — святое животное, и о необходимости удостоить ее памятником он заявляет не в первый раз. «Корова — это святое животное. Если говорить об эмоциях, то мы должны построить этому животному памятник. Вот такой — комплекс. А если серьезно, корова не может содержаться в плохих условиях, потому что она приносит основное питание для народа — мясо и молоко», — говорил Лукашенко в 2012 году.

В июне 2024 года Лукашенко признался, что по ночам ему снится дойка коров. «Снятся коровы, я их ночь дою. Ужас!» — рассказал белорусский лидер.