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20:03, 21 июня 2024Бывший СССР

Лукашенко приснилась дойка коров

Лукашенко признался, что ему по ночам снится дойка коров

Фото: Carolien van Oijen / Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что по ночам доит коров. По словам главы государства, он занимается дойкой во снах, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лучше работы нет, я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночь дою. Ужас!» — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также назвал президентство чепухой. По его словам, самая интересная работа — в сельском хозяйстве, так как она с живыми людьми, скотом и растениями, а также с ежегодными результатами.

Ранее Лукашенко призывал отдать деньги жуликов крестьянам. Глава государства потребовал устранить задолженность перед совхозами и колхозами по расчетам за мясо и молоко до 1 августа. Он также отметил важность того, чтобы уделять внимание развитию в Белоруссии сети агросервисов.

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      Екатерина Грищенко
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