Лукашенко приснилась дойка коров

Лукашенко признался, что ему по ночам снится дойка коров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что по ночам доит коров. По словам главы государства, он занимается дойкой во снах, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Лучше работы нет, я это все прошел. Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы, я их ночь дою. Ужас!» — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер также назвал президентство чепухой. По его словам, самая интересная работа — в сельском хозяйстве, так как она с живыми людьми, скотом и растениями, а также с ежегодными результатами.

Ранее Лукашенко призывал отдать деньги жуликов крестьянам. Глава государства потребовал устранить задолженность перед совхозами и колхозами по расчетам за мясо и молоко до 1 августа. Он также отметил важность того, чтобы уделять внимание развитию в Белоруссии сети агросервисов.