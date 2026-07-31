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05:30, 31 июля 2026Путешествия

Россиянин развенчал мифы о переезде в азиатские страны

Тревел-блогер Кутовой развенчал главные заблуждения о переезде в Таиланд и Вьетнам
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Путешествующий по миру российский тревел-блогер Алексей Кутовой развенчал мифы о переезде в страны Азии. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Главным заблуждением он назвал то, что многие эмигранты верят, будто бы за длительный срок пребывания в азиатских странах, таких как Вьетнам и Таиланд, они могут рассчитывать на гражданство. На деле же люди годами живут только на правах туриста.

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«Я лично знаю нескольких россиян, которые уже четыре года живут во Вьетнаме, но юридический статус у них не меняется. Они просто туристы, которые каждые 45 дней ездят в Лаос одним днем, чтобы снова заехать на 45 дней. Либо делают трехмесячную визу», — объяснил россиянин.

Опытный путешественник отметил: жить в стране и быть ее частью — разные вещи. «Можно знать местный язык, платить налоги, иметь любимую кофейню за углом, здороваться с соседями и считать этот город своим домом. Но с точки зрения закона все равно оставаться иностранцем, который зависит от очередного продления визы», — заключил блогер.

Ранее россиянин описал стоимость жилья в Таиланде фразой «на курортах цены выросли очень сильно». При этом автор публикации подчеркнул, что Таиланд уже много лет остается одной из стран с самой низкой инфляцией в Азии.

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