Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 31 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Перспективы развития коррупционного скандала на Украине оценили

Политолог Мезюхо: Коррупционный скандал на Украине актуализируется перед выборами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Говорить о том, что коррупционный скандал на Украине затих преждевременно, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что скандал актуализируется перед президентской кампанией, а число фигурантов дела Миндича будет расти.

«Нельзя говорить о том, что коррупционный скандал на Украине затих. В любом случае, его актуализация произойдет по мере того, как страна готовится к президентской избирательной кампании. И Национальное антикоррупционное бюро Украины уже давно показало, что оно выпускает свои пресс-релизы, приуроченные или к каким-то визитам западных политиков на Украину, или к контактам киевского руководства с зарубежными партнерами», — сказал Мезюхо.

По словам политолога, коррупционный скандал станет приобретать новые формы. Он не исключил, что обвинение может быть предъявлено даже супруге президента Украины Владимира Зеленского Елене.

Я думаю, что эта коррупционная истерия, которая на сегодняшний день стала нормой для украинской политической жизни, будет приобретать новые формы, и в конце концов число фигурантов так называемого дела Тимура Миндича тоже будет расти

Иван Мезюхополитолог

«Я даже не исключаю того, что в какой-то момент обвинение может быть предъявлено, если и не президенту Украины, то его супруге, которая не обладает ни каким бы то ни было официальным статусом в рамках украинского правового поля, ни уж тем более иммунитетом. Во многом развитие этого дела будет зависеть от развития отношений Зеленского и Дональда Трампа, потому что администрация американского президента, конечно же, имеет в своей рычаги влияния на так называемые антикоррупционные органы: НАБУ, САП и антикоррупционный суд», — добавил Мезюхо.

В ноябре 2025 года НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики. Среди обвиненных оказался соратник Зеленского, предприниматель Тимур Миндич, фигурантом дела также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

В мае Миндич подал в суд на Зеленского из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.

В июле 2026 года Зеленский выразил намерение еще раз сменить правительство. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Миндича.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?
    Власти Волгограда сделали заявление о последствиях атаки БПЛА на город
    В ЕС объяснили обвинения Польши в адрес России попыткой спасти Зеленского
    Перспективы развития коррупционного скандала на Украине оценили
    В Госдуме дали безработным россиянам один совет
    На фото с Марса нашли «неразорвавшуюся ракету инопланетян»
    Сексолог опроверг главный миф о больших пенисах
    Россиянам с частыми мигренями посоветовали избегать нескольких вещей
    В подполье рассказали о державшем в рабстве бойцов ВСУ командире
    В Wildberries сообщили о возгорании склада в Волгограде из-за БПЛА
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok