Welt: Украина осенью потеряет возможность повлиять на исход конфликта

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, заявил, что Украина стремительно теряет возможность влиять на на исход конфликта.

По его словам, с наступлением осени и зимы страну вновь ждут массированные отключения электроэнергии, что неизбежно подорвет моральный дух населения и нанесет серьезный урон экономике.

«Окно возможностей для Украины может закрыться. Осенью и зимой (…) массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике», — отметил журналист.

Ваннер также обратил внимание на то, что действия российской армии выстроены в рамках четко продуманной стратегии, и у Киева нет эффективных средств защиты от применяемого вооружения. «И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас», — резюмировал он.

Ранее Ваннер подчеркнул, что отставка экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении.