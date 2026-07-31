Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 31 июля 2026Бывший СССР

ВСУ усилили работу заградотрядов на двух направлениях

ТАСС: ВСУ усилили работу заградотрядов за запорожском и херсонском направлениях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили работу заградотрядов на херсонском и запорожском направлениях. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, передает ТАСС.

«В последнее время все чаще фиксируем работу заградотрядов. Работают они вполне системно. (...) Ограничивают отступление они не символически, а вполне жестко», — рассказал источник агентства.

По его словам, украинские заградостряды используют беспилотники, чтобы сбрасывать мины на отступающих сослуживцев.

Ранее стало известно, что ВСУ убили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за отказ воевать. Священник попытался избежать участия в боевых действиях и был застрелен бойцами одного из заградотрядов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после ударов ВСУ по складам российских компаний
    Названы лучшие места в России для наблюдения за звездами в августе
    Турция предложила начать переговоры по Украине
    51-летняя Ева Лонгория в бикини попала в объектив папарацци
    Охранники взяли автоматы и гранаты для сопровождения грузов по России и попали на видео
    Не стало легенды сборной Италии по футболу
    Казахстан обсудил с США ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом
    Секатор вонзился в лицо российскому подростку во время игры
    Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС
    В Европе устали от войн
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok