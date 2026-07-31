ВСУ усилили работу заградотрядов на двух направлениях

ТАСС: ВСУ усилили работу заградотрядов за запорожском и херсонском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили работу заградотрядов на херсонском и запорожском направлениях. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, передает ТАСС.

«В последнее время все чаще фиксируем работу заградотрядов. Работают они вполне системно. (...) Ограничивают отступление они не символически, а вполне жестко», — рассказал источник агентства.

По его словам, украинские заградостряды используют беспилотники, чтобы сбрасывать мины на отступающих сослуживцев.

Ранее стало известно, что ВСУ убили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за отказ воевать. Священник попытался избежать участия в боевых действиях и был застрелен бойцами одного из заградотрядов.